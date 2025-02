Auto, l'Europa ci ripensa? Non solo elettriche, dopo il 2035 potranno essere vendute anche le ibride

Auto, l'Ue ci ripensa? Non solo elettriche dopo il 2035...

L’Unione Europea starebbe prendendo in considerazione la possibilità di consentire la permanenza sul mercato delle auto ibride plug-in anche dopo il 2035, anno che al momento segna lo stop programmato per la vendita di veicoli a benzina e diesel. È quanto riferisce Der Spiegel, citando un documento strategico risalente alla fine di gennaio, che rimetterebbe in discussione la linea finora seguita.

Sul portale tedesco Energie-Bau, è riportato uno stralcio di questo paper, che aprirebbe a una maggiore flessibilità a seguito delle pressioni esercitate dalla lobby automobilistica. Nel testo in inglese che è stato diffuso, si legge: “Come parte del dialogo, individueremo soluzioni immediate per salvaguardare la capacità dell’industria di investire, esaminando possibili flessibilità affinché il nostro settore resti competitivo, senza però perdere le ambizioni complessive del 2025”.