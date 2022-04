Autogrill, verso le nozze con Dufry: Benetton punta a essere primo azionista

Autogrill tratta la fusione con il gruppo elvetico Dufry, Edizione punta a essere primo socio

Dufry e Autogrill convolano a nozze: il più grande operatore di duty free al mondo e la multinazionale italiana attiva nella ristorazione da viaggio starebbero valutando un'aggregazione con l'obiettivo di creare un nuovo leader globale nel settore del travel retail. Fonti vicine al dossier, riportate dall'agenzia di stampa internazionale Bloomberg, scrivono di una prossima fusione.

"Nell'ambito della propria strategia di crescita, il gruppo è interessato a valutare diverse opportunità strategiche e a tal fine intrattiene interlocuzioni anche con operatori del settore nell'obiettivo prioritario della promozione dello sviluppo di Autogrill e del perseguimento della creazione di valore per tutti gli stakeholder", ha commentato Autogrill dopo che il rumor ha fatto schizzare il titolo in Borsa, che ha chiuso in crescita del 12,3%.

Tra le ipotesi allo studio c'è quella di un conferimento di Autogrill in Dufry con pagamento in azioni del gruppo elvetico con la famiglia Benetton, che attualmente controlla poco più del 50% del capitale di Autogrill, che, pur diluendosi, diventerebbe primo azionista di Dufry-Autogrill con circa il 20% del capitale. Agli azionisti di minoranza potrebbe essere offerta la possibilità di essere liquidati in contanti, come alternativa alle azioni.

Autogrill dopo il balzo in Borsa capitalizza 2,8 miliardi di euro mentre Dufry ne vale circa 3,65, per una capitalizzazione aggregata pari a 6,45 miliardi. Le valutazioni tra i due titoli si sono ristrette nel corso della pandemia, durante la quale Dufry ha perso oltre un terzo del suo valore e sofferto molto più di Autogrill, che prima del Covid viaggiava a ridosso degli 8 euro.

Autogrill verso la fusione con Dufry, la scalata della famiglia Benetton nel travel retail

L'ipotesi di diventare primi azionisti del neo gruppo di travel retail è una mossa coerente con la volontà della famiglia di Ponzano Veneto di far crescere la società restandone azionista di lungo termine e socio di riferimento. La ricerca di un percorso che faccia crescere nel lungo termine Autogrill, che segue l'annuncio dell'opa su Atlantia, conferma infatti il dinamismo con cui si sta muovendo la famiglia Benetton dopo la nomina di Alessandro a presidente.

In entrambi i casi, sia per Atlantia che per Autogrill, l'obiettivo dei Benetton, segnati dalla tragedia del Ponte Morandi, da cui stanno cercando di rialzarsi, è lo stesso: impegnarsi nello sviluppo sostenibile e di lungo termine delle proprie controllate, restandone azionista di riferimento e promuovendone la crescita industriale.