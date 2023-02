Axa liquida la sua quota in Mps: ecco che cosa sta succedendo

Come un fulmine a ciel sereno. Axa ha liquidato la sua intera partecipazione in Mps, pari al 7,9% del capitale azionario, realizzando anche una plusvalenza rispetto all’investimento profuso con l’aumento di capitale. I francesi si sarebbero garantiti 80 milioni di guadagno. Ma la domanda che risuona è: perché? Come mai Axa ha deciso di uscire da una banca che, dopo anni complicatissimi, sta tornando in sesto e che può giocare un ruolo importante nel delineare il famoso terzo polo, alternativo a Unicredit e Intesa Sanpaolo? Intanto, Affaritaliani.it può raccogliere una clamorosa indiscrezione: nella riunione di domani in cui si decidono i titoli collocati sul Ftse Mib potrebbe essere il giorno del ritorno di Monte dei Paschi di Siena. È al momento un’indiscrezione che però sta circolando con insistenza.

Torniamo al rapporto con i francesi di Axa e alla loro scelta di uscire da Mps. La comunità finanziaria si sta sbizzarrendo su diverse teorie. Ma, prima di tutto, i fatti. I francesi, che detenevano fino a ieri una quota del 7,9% dell’istituto di credito senese, si sono sempre comportati da investitori puri. Hanno messo mano al portafoglio con l’aumento di capitale, aderendo rapidamente e senza tentennamenti. Poi, hanno deciso di passare all’incasso. L’hanno fatto in una giornata in cui il titolo viaggiava ben oltre quota 2,7 euro per azione. Oggi, dopo l’annuncio dell’operazione, il calo è di oltre l’11%, ma si tratta di una dinamica ampiamente attesa.

I francesi avrebbero realizzato – in attesa della comunicazione ufficiale – una plusvalenza di circa 80 milioni di euro e avrebbero rivenduto la loro quota a una pluralità di soggetti. Insomma, non hanno consegnato la loro quota a un unico investitore, ma l’hanno riversata sul mercato rendendo il titolo più liquido (e più appetibile). Si tratta di una ulteriore buona notizia per Siena, che già aveva visto richieste quasi triple per il bond collocato la scorsa settimana. Il Monte torna a essere interessante, in attesa di sapere chi verrà indicato dal Mef per le liste che andranno presentate in vista dell’assemblea del 20 aprile.