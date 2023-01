Azimut, a dicembre raccolta netta positiva per 1,2 miliardi

Azimut, da inizio anno la raccolta netta è stata di 8,5 miliardi

Azimut, realtà finanziaria leader nel risparmio gestito, ha registrato nel mese di dicembre 2022 una raccolta netta positiva per 1,2 miliardi portando la raccolta dall'inizio dell'anno ammonta a 8,5 miliardi, superando la fascia alta dell’obiettivo di 6–8 miliardi per l'intero anno. Circa la metà (4,3 miliardi) della raccolta netta annuale è stata indirizzata in prodotti di risparmio gestito.

Le masse gestite raggiungono quindi 55,1 miliardi al 31 dicembre scorso contro i 54,1 miliardi dell'anno precedente (+2%). Le masse del risparmio amministrato ammontano a 23,8 miliardi al 31 dicembre 2022 ( 29 miliardi alla stessa data del 2021 e scontano l’effetto del de-consolidamento di Sanctuary (rettifica di 6,9 miliardi) in linea con la quota attuale di Azimut del 53,37%.

Il totale delle masse si attesta a 79 miliardi al 31 dicembre (83,2 miliardi a fine 2021, ovvero 77 miliardi al netto dell'aggiustamento pro-rata di Sanctuary). “Siamo molto soddisfatti di aver concluso il 2022 con un altro mese di forte domanda da parte della nostra clientela globale e al di sopra delle nostre stime per l'intero anno", ha commentato Gabriele Blei, Ceo del gruppo.