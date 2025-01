Azioni Stellantis, come va il titolo in Borsa: previsioni e raccomandazioni

Analisi delle azioni di Stellantis

Il titolo Stellanti riscuote sempre grande attenzione tra gli investitori ed è un termometro molto preciso su quale sia la situazione della casa Automobilistica che, come molte altre sta vivendo un periodo delicato tra calo di vendite e la difficile situazione del passaggio all'elettrico.

Andamento delle azioni

Il titolo Stellantis oggi ha chiuso a 12,68, con un +0,22% rispetto a ieri. In generale il titolo non ha subito nella seduta odierna grosse oscillazioni; il massimo è stato 12,81, il minimo a 12,54. Nel complesso siamo ancora in un periodo piuttosto difficile per la casa Automobilistica che paga i dati poco brillanti del 2024.

A un mese : +2,76%.

: +2,76%. A sei mesi : -32,6%.

: -32,6%. Ad un anno: -35,63%%.

Performance annuale

Il record annuale delle azioni Stellantis è stato raggiunto il 26 marzo 2024, con un massimo storico di 27,35 euro per azione. Da allora, il titolo ha perso oltre il 40% del suo valore. Il livello minimo dell’anno, pari a 11,604 euro per azione, è stato toccato l'11 ottobre 2024.

Previsioni e raccomandazioni

Gli analisti stimano un prezzo obiettivo per il titolo Stellantis di 14,94 euro, suggerendo un potenziale di crescita rispetto ai livelli attuali. La raccomandazione è di mantenere il titolo in portafoglio (“hold”), con un outlook moderatamente positivo nel medio termine.