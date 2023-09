Banco Santander in fuga dall'Italia, chiuse tutte le filiali. Tagli drastici

Santander e i tagli in Italia. Ecco cosa sta succedendo alla banca spagnola

Santander Consumer Bank (Scb) ha deciso di abbandonare l'Italia, chiuse tutte le filiali. Continuerà ad operare nel Paese ma solo online. Una succursale del gruppo bancario nato in Spagna e presente in tutta Europa, specializzata in Italia nel credito al consumo, ha comunicato la chiusura di tutte le agenzie presenti sul territorio nazionale insieme a una drastica riduzione di organico. L'azienda, presieduta da Ettore Gotti Tedeschi e guidata da Alberto Merchiori, fa sapere la Fisac Cgil, insieme alla Fabi, di Scb, - riporta Il Messaggero - "ha consegnato alle organizzazioni sindacali una comunicazione inerente un piano di ristrutturazione relativo a Santander Consumer Bank, i cui punti essenziali sono una riduzione di organico e la chiusura di tutte le Filiali sul territorio".

Nella comunicazione, scrivono Fisac Cgil e Fabi, - prosegue Il Messaggero - "viene stimato in eccedenza circa il 14% della forza lavoro della Banca, la riduzione di organico riguarda sia il personale delle unità locali sia della sede". Le avvisaglie per la controllata italiana del gruppo spagnolo Santander c’erano tutte. Niente dividendo per la controllante. Contrariamente alla cedola di 170 milioni di euro erogata lo scorso anno alla capogruppo, infatti, - riporta Italia Oggi - l’assemblea dei soci di Scb ha deciso mesi fa che l’utile civilistico 2022 di 91,6 milioni (quasi dimezzato da quello di 179,2 milioni del precedente esercizio) fosse destinato per 6,4 milioni a coprire perdite pregresse, per 4,5 milioni a riserva legale e a riserva straordinaria per i restanti 80,6 milioni.