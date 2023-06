Bancomat, allo sportello con la tessera sanitaria: la grande novità

Bancomat, alcuni istituti di credito permettono di ritirare allo sportello tramite la tessera sanitaria e altri potrebbero seguirne l'esempio

Vi è mai capitato al momento di pagare di non avere con voi la carta di credito/debito e nemmeno i contanti necessari? La maggior parte di noi oggi sopperisce a questa mancanza grazie ai pagamenti digitali tramite apposite app (Apple Pay, Google Pay, etc.) ma c'è chi ha ancora poca dimestichezza con lo smartphone e necessita di soluzione alternativa. Fortunatamente già oggi è possibile effettuare transazioni tramite la tessera sanitaria e ritirare al bancomat, anche se ancora non per tutti.

Bancomat, si possono effettuare prelievi anche con la tessera sanitaria

La tessera sanitaria viene normalmente utilizzata per accedere al Servizio Sanitario Nazionale, ad esempio per acquistare farmaci, prenotare visite e e altro. E' valida anche per le prestazioni mediche all'interno dell'Unione Europea, Lichtenstein, Svizzera, Islanda e Norvegia. La tessera sanitaria però può essere utilizzata anche per i pagamenti digitali e ritirare contanti dagli sportelli ATM.

Questa possibilità al momento è disponibile in esclusiva per i correntisti Intesa SanPaolo, ISPB e Fideuram, che possono prelevare in qualsiasi filiale con la tessera sanitaria. E' possibile ritirare da 25 a 250 euro. Tutto ciò è possibile grazie a Mooney, precedentemente noto come SisalPay. Il servizio è accettato da quasi 50mila locali in Italia, tra bar, tabaccherie ed edicole, e permette quindi di pagare con la tessera sanitaria esattamente come avviene con la carta di credito. Basta inserirla nel POS e inserire il PIN per avviare la transazione.

E' possibile che il ritiro di contante tramite tessera sanitaria potrebbe essere abilitato anche da altri istituti di credito nei prossimi mesi.