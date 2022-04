Bancomat bloccati, stop ai pagamenti via Pos: disagi in tutta Italia

Bancomat bloccati oggi, il disservizio ha provocato una pioggia di segnalazioni via social

Improvviso blocco dei pagamenti digitali e con carte, questa mattina in molte regioni in Italia, nel pieno delle spese prepasquali. Secondo quanto verificato da Nexi, la PayTech europea che gestisce la piattaforma sui pagamenti digitali nella Penisola, si sono verificati disservizi tra le 11:45 e le 12:15 in varie zone, che hanno provocato problemi o impossibilità di effettuare pagamenti digitali, con carte e bancomat.

Il disservizio è avvenuto sotto Pasqua ha ovviamente coinvolto molti utenti e provocato una pioggia di segnalazioni via social, code presso i negozi dove i Pos non funzionavano e disagi per coloro che non riuscivano a ritirare contanti presso i vari sportelli bancomat o Atm.

Bancomat fuori uso, problemi dovuti all'infrastrattura di Nexi

I malfunzionamenti che hanno interessato questa mattina i pagamenti elettronici con le carte bancomat e dei circuiti internazionali come Visa e Mastercard sono dovuti a problemi tecnici verificatisi sull'infrastruttura di Nexi, principale gestore dei pagamenti elettronici in Italia, e legati a un disservizio di Ibm, uno dei fornitori della paytech. Secondo quanto riferiscono dall'azienda, i problemi sono stati temporanei, sono durati circa mezz'ora - tra le 11.45 e le 12.15 - e hanno interessato solo alcune aree, rallentando le transazioni.

Bancomat non funziona, Nexi fa sapere che il problema sarebbe stato risolto

Il problema, si fa sapere, sarebbe ora stato risolto, il servizio ha ripreso a funzionare correttamente anche se non sono escluse alcune 'code' nelle transazioni da processare. Nexi sta approfondendo con Ibm le ragioni che hanno provocato i rallentamenti.

