Bankitalia lancia l'allarme riciclaggio: vale 40mld. Movimenti verso la Russia

Bankitalia, le operazioni "opache" verso la Russia che valgono il 2% del Pil italiano

In Italia è esploso un nuovo problema legato agli illeciti fiscali, si tratta del riciclaggio di denaro sporco. Dati e analisi sono dell’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia, l’ente antiriciclaggio diretto da Enzo Serata che ieri ha presentato il report 2024. "È indispensabile - ha spiegato Serata e lo riporta Il Sole 24 Ore - presidiare il rischio che il modello europeo non riesca ad allinearsi alle migliori prassi. Va rafforzata l’azione di prevenzione e contrasto affinché la tumultuosa evoluzione dei sistemi di pagamento in corso, sfruttando i nuovi strumenti tecnologici e la libertà dei movimenti di capitali in un assetto frammentato, non sia utilizzata dai criminali per rendere più ardua la ricostruzione dei flussi finanziari illeciti".

Il riciclaggio del denaro sporco in Italia - prosegue Il Sole - vale in media fra l’1,5 e il 2% del Prodotto interno lordo, circa 40 miliardi di euro. La stima è del periodo 2018-2020, ma anche a guardare gli andamenti più aggiornati il valore resta sostanzialmente immutato. Agli illeciti fiscali, all’abuso di fondi pubblici e Pnrr, alle corruzioni, al business della criminalità mafiosa e al finanziamento al terrorismo ora si aggiungono operazioni finanziarie "opache" dall’Italia verso la Russia, triangolate con Paesi terzi allo scopo di camuffare i trasferimenti di denaro. Il bilancio nasce dalle valutazioni sulle segnalazioni sospette (Sos), cioè le comunicazioni inviate costantemente dai soggetti obbligati (tra i quali intermediari e operatori bancari e finanziari, professionisti e Pubblica amministrazione) sulle varie operazioni svolte in Italia.