Bankitalia, sospiro di sollievo per le famiglie: calano i mutui

Mutui: Bankitalia, a gennaio i tassi scendono al 4,38%

A gennaio i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l’acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie si sono collocati al 4,38% da 4,82% di dicembre. Lo comunica la Banca d'Italia nel suo bollettino statistico 'Banche e moneta: serie nazionali', specificando come la quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno sia stata del 22%, in calo dal 41% de mese precedente.

Sempre nello stesso mese i depositi bancari del settore privato sono diminuiti del 2% sui dodici mesi. Il calo risulta in frenata rispetto a dicembre, quando il dato si era attestato a -3,1%. La raccolta obbligazionaria è aumentata del 20,7%, valore in crescita dal 19,3% di dicembre. Lo comunica la Banca d'Italia nel suo bollettino statistico 'Banche e moneta: serie nazionali'. Il tasso sulle nuove erogazioni di credito al consumo a gennaio si è collocato al 10,75%, in crescita dal 10,16% di dicembre. Lo comunica la Banca d'Italia nel suo bollettino statistico 'Banche e moneta: serie nazionali'.

Nel dettaglio, indicano da Palazzo Koch, i tassi sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari al 5,48%, quasi stabili dal 5,45%di dicembre, mentre quelli per importi fino a 1 milione di euro sono stati pari al 5,78%. I tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati al 5,30%. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari all'1% (0,96% nel mese precedente).