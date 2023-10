Bankitalia, Visco: "Meloni rassicuri i mercati sul debito e la bassa crescita"

Bankitalia, Visco lancia l'allarme investitori. La situazione economica del Paese preoccupa

A complicare ulteriormente la situazione per il governo Meloni arriva l'intervista del capo della Banca d'Italia al Financial Times, vale a dire proprio il giornale economico che più di ogni altro ha attaccato l'esecutivo in vista della manovra. Ignazio Visco - si legge su La Stampa - non aiuta certamente la premier con queste dichiarazioni, la frase che più risuona in questo suo intervento è "Il governo dovrebbe rassicurare i mercati, debito e bassa crescita preoccupano gli investitori". Visco fa anche un elogio all'esecutivo di destra ma prevale il timore per il prossimo futuro: "Il governo Meloni ha performato meglio di quanto in molti si attendevano, ma dovrebbe riconoscere che gli investitori internazionali hanno legittime preoccupazioni" sul Paese. Un suggerimento, quello di Visco, che arriva alla vigilia della discussione in Aula della legge di Bilancio. Che sarà combattuta, in quanto le risorse finanziarie sono ridotte al lumicino. La prudenza dovrà quindi essere elevata.

Specie - prosegue La Stampa - alla luce del fatto che i tassi d’interesse resteranno elevati a lungo, come ricordato ieri dalla presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde. "Non penso ci sia speculazione contro l’Italia. Penso si tratti sostanzialmente delle preoccupazioni sulla crescita dell’economia sul lungo termine". Ed è per questo che Visco, parlando alla testata che più di ogni altra ha bacchettato il governo Meloni dall'estate a oggi, sollecita la presidente del Consiglio a tranquillizzare gli operatori finanziari. L’andamento dei mercati e dei rendimenti, scrive il Ft citando scampoli dell’intervista, mostra che gli investitori "si stanno assicurando" contro il rischio di una spirale fatta da una crescita debole sul lungo termine e un alto debito. Domani il Fondo monetario internazionale (Fmi) abbasserà le stime di crescita globale, a eccezione degli Stati Uniti.