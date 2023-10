Barilla apre il più grande stabilimento di pasta fresca nel Regno Unito

Barilla ha inaugurato uno stabilimento da 13 milioni di sterline a Londra per la produzione di pasta fresca del marchio Pasta Evangelists

Barilla ha acquistato Pasta Evangelists nel 2021 per una spesa di 48 milioni di dollari per avere una presenza più importante nel Regno Unito. A breve l'investimento diventerà ancora più importante con la creazione di un nuovo stabilimento produttivo di 47mila metri quadrati in grado di produrre 50 tonnellate di pasta fresca a settimana, 90 tonnellate di sughi e 15 tonnellate di pasta al forno. In questo modo la fabbrica di Pasta Evangelists è il più grande stabilmente di pasta fresca della Gran Bretagna.

L'impianto inaugurato a metà ottobre 2023 a North Acton, nella periferia di Londra, è costato 13 milioni di sterline e ospita macchine Italgi di ultima generazione. Sono state previste anche 60-70 nuove assunzioni, alle quali il titolare Alessandro Savelli ha promesso mense di livello, parcheggio e una stanza per coloro che vogliono pregare. L'obiettivo dichiarato alla stampa inglese è quello di "espandere l’offerta a migliaia di consumatori in tutto il Regno Unito" anche attravero "l’utilizzo della tecnologia, che ci aiuterà nella nostra missione".

"Siamo convinti che Pasta Evangelists possa portare il meglio del cibo italiano nel Regno Unito", ha commentato il CEO di Barilla, Gianluca Di Tondo.