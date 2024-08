Bayer mette a segno una perdita da 34 mln: pesa l'effetto Monsanto

Bayer, perdita da 34 milioni di euro nel secondo trimestre

Bayer, multinazionale tedesca del settore farmaceutico e agrochimico, ha annunciato una riduzione della perdita netta del secondo trimestre a 34 milioni di sterline (37 milioni di dollari) da 1,89 miliardi di sterline dell'anno precedente. L'utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento (Ebitda) prima delle voci speciali è diminuito del 16,5% a 2,1 miliardi di sterline. Il calo degli utili è dovuto principalmente a un mix di prodotti sfavorevole. La multinazionale ha accumulato problemi dopo l’acquisizione di Monsanto, inoltre, gli accantonamenti per il programma di incentivi a breve termine a livello di gruppo sono stati inferiori rispetto al periodo precedente.

L'utile prima degli interessi e delle imposte (Ebit) è migliorato a 525 milioni di euro rispetto ai 956 milioni di euro dell'anno precedente. Questo miglioramento si è verificato dopo aver contabilizzato oneri speciali netti per 490 milioni di euro. In confronto, gli oneri speciali netti sono stati significativamente più elevati nel secondo trimestre del 2023, per un totale di 2,5 miliardi di euro. Gli oneri speciali hanno riguardato principalmente le spese per le misure di ristrutturazione in corso e hanno interessato tutte le divisioni e le aree funzionali.

Le vendite del secondo trimestre sono aumentate dello 0,9% a 11,14 miliardi di sterline rispetto agli 11,04 miliardi dell'anno precedente. Le vendite del Gruppo sono aumentate del 3,1% su base valutaria e di portafoglio.L'azienda ha inoltre riaffermato le sue previsioni per l'intero anno fiscale. L'azienda rimane sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi prefissati.