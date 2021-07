Bce cambia lo statuto sulla strategia: "Inflazione al 2%, in modo simmetrico"

Di fatto, con Mario Draghi il principio già guidava le decisioni del Consiglio direttivo della Bce. Principio stressato anche nei comunicati sulle decisioni di politica monetaria durante la nuova era Lagarde. Ora l’obiettivo "simmetrico" di inflazione al 2% nel medio periodo entra nello statuto della banca centrale. L’Eurowoter ha raggiunto infatti un accordo sulla revisione del quadro strategico della politica monetaria, iniziata a gennaio del 2020 e sospesa durante la pandemia. Fino ad ora la formulazione vigente affermava che ”'il consiglio direttivo si propone come quale obiettivo primario, di mantenere l'inflazione su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio periodo”.

Ora, Francoforte spiega che ”il Consiglio direttivo ritiene che la stabilità dei prezzi sia meglio garantita puntando a un obiettivo di inflazione del 2% nel medio termine. Questo obiettivo è simmetrico, il che significa che deviazioni negative e positive dell'inflazione dall'obiettivo sono ugualmente indesiderabili. Quando l'economia sta operando vicino al limite inferiore dei tassi di interesse nominali, è necessaria un'azione di politica monetaria particolarmente energica o persistente per evitare che diventino radicate deviazioni negative dall'obiettivo di inflazione. Ciò può anche implicare un periodo transitorio in cui l'inflazione è moderatamente al di sopra dell'obiettivo".

Proprio come, sulla spinta delle fiammate post-pandemia dei prezzi delle materie prime, sta avvenendo ora in Europa. Nessun riferimento al pericolo di una netta ripartenza dell'inflazione dopo anni e anni in cui per la zona euro il rischio era invece quello di deflazione. Nel confermare che l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) resta la misura appropriata per valutare la stabilità dei prezzi, la Bce ha deciso di includere nel calcolo i costi relativi all'abitazione di proprietà e ha fatto sapere che incorporerà ulteriormente le questioni relative al cambiamento climatico nella politica monetaria, includendo tra i criteri informative, valutazioni dei rischi e decisioni su garanzie e acquisti di asset del settore aziendale.

(Segue...)