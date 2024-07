Bce e taglio dei tassi, ecco perché i numeri del falco Lagarde non tornano

La Bce e la matematica finanziaria

La matematica finanziaria è una branca della matematica applicata che si occupa dello studio dei problemi legati alla finanza e agli investimenti economici. In altre parole, si concentra su operazioni finanziarie che coinvolgono capitali monetari o valutabili in termini monetari. Ora, la Banca Centrale Europea rientra nei parametri della matematica finanziaria, ma a dire il vero mi sorge qualche dubbio che venga applicata. Da modesto analista ho incrociato qualche numero e ne ho ricavato una serie di dati che mi lasciano perplesso e insoddisfatto. Per iniziare ecco un primo grafico dell'inflazione annuale dal 2014 al recente maggio 2024, domanda si capisce che l'inflazione è scesa?







Sempre l'Eurostat ha “pesato” i vari componenti dell'inflazione, cosa si evince?







Questo passaggio riguarda solo l'Italia e dovrebbe dare un senso a quella che è stata l'incidenza dell'inflazione negli ultimi 2 anni circa.







Ora, la Presidente Lagarde si ostina a dire che è una data-dependent, praticamente segue i numeri, ma la domanda è quali dati e quali numeri? Questo, al momento non è dato sapere o forse non lo sanno neanche in BCE; perché se così fosse è lecito pensare che ci stiamo affidando alla navigazione a vista? Cosa voglio dire? Provate a pensare con quale coraggio, noi europei dobbiamo affrontare queste parole: Bce, Lagarde: "Potremmo fermarci a un solo taglio dei tassi, troppe incognite" (recupera qui l'articolo di Affaritaliani.it) e come tutti sappiamo l'incognita, cioè la x, è una variabile indipendente. L'articolo è cominciato con il significato di matematica finanziaria ed allora ecco un “dato”: si è passati da un tasso dello 0,50% ad un tasso del 4,5%, sapete di quant'è l'aumento? Dell'800%! Sì, dell'ottocentopercento!

E tutto questo per riportare l'inflazione nell'alveo del 2%, che non mi annoierò di dire e scrivere che di scientifico non ha nulla! Anzi hanno coniato un nuovo vocabolo per l'inflazione: il 2% simmetrico. Non avendo capito il significato ecco la risposta: “La simmetri aè una particolare trasformazione geometrica che mantiene inalterate le caratteristiche misurabili e la forma di un oggetto. In altre parole, quando un oggetto è simmetrico, possiamo sovrapporlo perfettamente a una sua copia riflessa o ruotata”. Simmetria: definizione e tipi di simmetrie | Matemania.it Le responsabilità dell'inflazione? Di volta in volta si addossano le colpa all'aumento del gas e degli idrocarburi in genere che sono passati il primo dai 300 € al Mwh agli attuali 35 € circa ed il petrolio da 114 $ agli attuali 80 $, oltre ai vari fattori geopolitici.

Cosa comporta tutto ciò? Una drastica diminuzione dei consumi? Niente affatto! Nonostante tutto i consumi sono in ripresa come lo sono i posti di lavoro con un incredibile riduzione della disoccupazione, mai così bassa da quando esiste l'euro. Nonostante ciò la Presidente Lagarde, il board ed i governatori presenti nella BCE “non voglio” sentir parlare di riduzione dei tassi, rimandano il tutto al fantomatico 2%, neanche se dovessero conquistate l'Everest. "Ilprotocollo sullo statuto del sistema europeo delle banche centrali e della BCE specifica inoltre che: “Né la BCE, né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti”. Ergo nessuno può dire niente in merito. Allora ci rifacciamo alla matematica ed alla grafica. Questa slide sempre dell'Eurostat dice tutto:







Qualche giorno fa anche un nostro Ministro si è scagliato contro la politica monetaria della BCE. Tanto per cambiare? Per concludere non è possibile impugnare le decisioni prese dalla BCE, possiamo paventare quello che potrebbe accadere in un prossimo futuro. Dopo avere “massacrato” le quotazione dei BTP con perdite rispetto ai massimi storici anche del 40%, che hanno intaccato i portafogli delle banche, quelle dei risparmiatori o fondi comuni monetari che hanno perso anche il 5% del valore delle loro quote. Per chiudere abbiamo visto i fondi immobiliari arrancare nelle quotazioni e nelle gestioni e con qualche fallimento nel mezzo, i mercati hanno sopportato sia gli atteggiamenti della Federal Reserve sia quelli dalle BCE, allora la domanda sorge spontanea fino a quando il mercato finanziario sarà in grado di reggere? Tutto si basa solo su una parola: FIDUCIA e quest'ultima se ne frega altamente di eventuali giustificazioni, comunque speriamo che non venga a mancare.