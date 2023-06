Bce, Lagarde: "Rialzo dei tassi a luglio". Tajani: "Rischiamo la recessione"

Bce, Lagarde: in arrivo un nuovo rialzo dei tassi a luglio

La politica monetaria comunitaria orientata all'innalzamento dei tassi non accenna a finire. Lo conferma la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, che dal Forum della Banca centrale a Sintra, in Portogallo, ha annunciato un nuovo rialzo per il mese di luglio, ormai alle porte.

"Il nostro lavoro non è ancora finito. Escludendo un mutamento sostanziale delle prospettive di inflazione, continueremo a innalzare i tassi a luglio – dichiara Lagarde - Abbiamo compiuto progressi significativi, ma di fronte a un processo di inflazione così persistente non possiamo esitare, e non possiamo ancora dichiarare vittoria".

Le prospettive di raggiungere il picco si fanno sempre più lontane, la presidente Bce infatti ha precisato che: “È improbabile che nel prossimo futuro la banca centrale sia in grado di dichiarare con assoluta certezza che il livello massimo dei tassi sia stato raggiunto".

Inflazione “senza fondo”: “L’obiettivo è il 2%, costi quello che costi”