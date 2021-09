Bce: nuovo aumento delle sofferenze. Per Bain tsunami Npl da 1.200 miliardi

La notizia era ancora nell’aria: nonostante dati di significativa ripresa del Pil (l’Italia potrebbe crescere addirittura del 6% nel 2021) c’è ancora un aspetto che non ha mostrato la sua vera faccia. Le sofferenze bancarie rischiano di aumentare in maniera significativa perché non sono mai state riviste le norme di controllo sul credito. “Ci sono dei segnali - scrive Eurofi Magazine citando Andrea Enria, presidente del consiglio di sorveglianza della Bce - che il deterioramento della qualità degli asset provocato dalla pandemia possa non aver ancora raggiunto il picco dato che è stato in qualche modo mascherato e ritardato dalle misure pubbliche straordinarie messe in campo”.





D’altronde, i dati aggiornati del ministero dell’Economia raccontano di una situazione – seppur in evoluzione positiva – ancora molto lontana dall’essere definitivamente risolta. “Sono ancora attive moratorie (ex lege e volontarie) – si legge sul sito del Mef - per un valore complessivo di circa 71 miliardi, a fronte di circa 630 mila sospensioni accordate. Superano quota 191 miliardi le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. Attraverso ‘Garanzia Italia’ di SACE i volumi dei prestiti garantiti raggiungono i 28 miliardi di euro, su 3.009 richieste ricevute”.

Secondo i dati che si riferiscono al 27 agosto, le moratorie complessive accordate da marzo 2020 sono state circa 280 miliardi. Il che, facilmente, si traduce in un 25% che è ancora in essere e che dovrà necessariamente essere gestito con cautela. Improbabile che tutti i 71 miliardi di trasformino in crediti deteriorati, ma certo è plausibile mettere in conto una buona fetta del complessivo.

Ma mentre nel nostro Paese il governatore di Bankitalia Ignazio Visco ha voluto dipingere un ritratto della situazione meno preoccupante del previsto, in Europa ci si guarda le spalle con preoccupazione. Il Consiglio di Vigilanza della Bce ha soprattutto messo l’accento su due temi: completare l’Unione bancaria, in modo da uniformare regole e modalità di gestione degli asset; rispetto e attuazione di Basilea 3, la normativa europea sull’adeguatezza patrimoniale.

"Le banche europee sono finora uscite relativamente indenni da una delle crisi più gravi mai registrate. Come ulteriore segnale di una maggiore resilienza del settore bancario, il nostro recente esercizio di stress test suggerisce che la maggior parte delle banche sarebbe in grado di resistere a un'altra crisi economica se questa dovesse concretizzarsi nel prossimo periodo", osserva Kerstin af Jochnick, membro del Consiglio di vigilanza della Bce, intervenendo all'Handelsblatt Banking Summit 2021 come riportato da Mf Dow Jones.

(Segue...)