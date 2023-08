Bce, Panetta rilancia gli Eurobond: "Serve un'unione bancaria"

Panetta (Bce): "Serve un mercato di capitali integrato, il primo passo è un titolo sovrano Ue"

All'Unione del mercato dei capitali mancano due "punti critici": uno è "l'assenza di un titolo sovrano privo di rischio emesso su base stabile dall'Ue", il secondo è "la mancanza di un'unione bancaria completa, che costringe le banche europee a operare in uno o pochi mercati nazionali".

Lo afferma in post sul blog della Bce Fabio Panetta, membro del board esecutivo e prossimo governatore della Banca d'Italia. Panetta ricorda che "storicamente, i mercati dei capitali più avanzati si sono sviluppati attorno a un titolo sovrano", come accaduto negli Stati Uniti.

"Un titolo privo di rischio è necessario per lo sviluppo delle principali attività tipiche di ogni mercato dei capitali", perché "faciliterebbe la determinazione del prezzo di prodotti finanziari rischiosi", "renderebbe disponibile una forma di garanzia finanziaria utilizzabile in ogni Paese e in tutti i segmenti di mercato", e "contribuirebbe ad attrarre investimenti esteri", rafforzando il ruolo internazionale dell'euro.

"L'emissione su base permanente di un titolo pubblico europeo rappresenterebbe un punto di svolta. L'Ue deve avere una propria capacità fiscale, con la possibilità di far ricorso al mercato dei capitali", scrive Panetta.