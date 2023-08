Eredità Agnelli, Margherita: "In Svizzera i quadri di Monet". Ma sono spariti

Eredità Agnelli, spariti 13 quadri di grande valore. La denuncia di Margherita e i sospetti

Non c'è pace per la famiglia Agnelli, la battaglia per l'eredità dell'Avvocato continua tra tribunali e colpi bassi. L'ultimo capitolo di una vicenda intricatissima e sempre più oscura riguarda Margherita Agnelli. La figlia di Gianni, in lotta con gli altri eredi da tempo, sosteneva che in Svizzera erano custoditi quadri di inestimabile valore riferibili all'eredità. Picasso, Bacon, Monet, De Chirico, Balthus, Balla: così è scattata una perquisizione a colpo sicuro per ritrovare una parte del tesoro d’arte degli Agnelli. La Procura di Milano, dopo una lunga trafila è riuscita con la collaborazione dei magistrati svizzeri - si legge sul Corriere della Sera - a perquisire il caveau indicato presso i Magazzini Generali con Punto Franco Sa di Chiasso, preso in affitto da una società elvetica di consulenza e compravendita nel campo dell’arte. Margherita Agnelli con i suoi 007 privati assicurava sarebbero stati trovati i quadri di straordinario valore che lamenta le siano stati sottratti nella suddivisione dell’eredità prima di suo padre Gianni Agnelli e poi nel 2019 della madre Marella Caracciolo.