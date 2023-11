Bce, strigliata Lagarde: "Italia? Lo spread sale di più che in altri Paesi Ue"

Bce, Lagarde manda un messaggio chiaro all'Italia. Il bollettino di Francoforte

La Bce torna a bacchettare l'Italia e il governo Meloni. Non arrivano buone notizie per il nostro Paese dal bollettino della Banca Centrale Europea. In Italia - recita la nota della Bce - lo spread sale più che in altri Paesi europei e a pesare, tra gli altri fattori, sono anche le notizie sulle misure contenute nella Manovra 2024. In Eurozona i rendimenti dei titoli di Stato decennali, spiega infatti la Bce, "si sono generalmente mossi in linea con i tassi a lungo termine privi di rischio. Durante il periodo in esame le variazioni dei differenziali sui titoli di Stato sono state molto contenute, con l'eccezione del differenziale italiano, che si è in qualche misura ampliato, verosimilmente per effetto di fattori idiosincratici collegati, tra le altre cose, alle notizie riguardanti le misure fiscali previste dalla legge di bilancio nazionale".

Il 25 ottobre, si legge più in generale, il rendimento medio ponderato per il Pil dei titoli di Stato decennali dell’area dell’euro - riporta Adnkronos - si è collocato intorno al 3,5%, circa 25 punti base al di sopra del livello registrato all’inizio del periodo in esame. Gli aumenti dei tassi di interesse stabiliti dalla Bce in questi mesi "seguitano a trasmettersi con vigore alle condizioni di finanziamento, frenando in misura crescente la domanda e contribuendo pertanto alla riduzione dell’inflazione", indica ancora l'istituto di Francoforte. Il consiglio direttivo, si legge nel documento, "è determinato ad assicurare il ritorno tempestivo dell’inflazione all’obiettivo del 2% nel medio termine" e "sulla base della valutazione corrente, ritiene che i tassi si collochino su livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, forniranno un contributo sostanziale al ritorno tempestivo dell’inflazione all’obiettivo".