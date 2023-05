Bei, l'ex ministro Franco verso la presidenza. In pole anche la vice premier spagnola Calviño

L'ex ministro delle Finanze Daniele Franco verso la presidenza della Banca europea per gli investimenti

L’ex ministro delle Finanze Franco in pole per la presidenza della Banca europea per gli investimenti (Bei). Il tempo per scegliere il nuovo numero uno del braccio finanziario dell’Unione Europea è agli sgoccioli. Secondo quanto rivela “La Stampa”, il Tesoro avrebbe già iniziato a sondare gli alleati sul nome di Daniele Franco, considerato il volto più spendibile.

La corsa per sostituire l’attuale presidente tedesco della Bei Werner Hoyer, il cui mandato scade a dicembre, è iniziata ufficialmente ieri: nel corso dell’Ecofin, infatti, la presidenza svedese dell’Ue ha invitato i 27 governi a sottoporre eventuali candidature entro il prossimo 16 giugno.

Quel giorno, il Consiglio dei governatori della Bei si riunirà a Lussemburgo per approvare l’elenco dei candidati, dopodiché i nomi verranno vagliati dal Comitato per le nomine. E finalmente, in autunno, i membri Ue voteranno per eleggere (a maggioranza qualificata) il nuovo presidente.

Il vero momento decisivo sarà quindi tra ottobre e novembre, scrive ancora “La Stampa”, ma nei contatti bilaterali tra i ministri già si lavora per costruire le alleanze. Per gli incarichi economico-finanziari, in genere, i Paesi europei si dividono secondo il classico schema Nord-Sud. Ma anche l’appartenenza politica può giocare un ruolo.