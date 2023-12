Bei, Nadia Calvino eletta presidente. Anche Daniele Franco era in corsa

Bei, ecco chi è il nuovo presidente: scelta la spagnola Calvino

Si è chiusa la delicata partita per la presidenza della Bei, il nuovo capo della Banca europea per gli investimenti sarà la vicepremier spagnola Nadia Calvino. L'elezione è avvenuta questa mattina e sarà quindi lei a sostituire il tedesco Werner Hoyer dal primo gennaio 2024. Calvino l'ha spuntata nella gara per la presidenza Bei, contro l’altra favorita Margrethe Vestager e anche contro l’italiano Daniele Franco, ex ministro dell'Economia del governo Draghi. Dopo "intense consultazioni", viene spiegato da fonti vicine all’iter di selezione, il ministro delle Finanze belga Vincent Van Peteghem (alla guida di turno della Bei) ha informato sull’iter di selezione i governatori dell’istituto, ovvero i ministri delle Finanze dei 27, e tutti i candidati proponendo il nome di Calvino per la presidenza.

Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, aveva già anticipato la notizia nella giornata di ieri. Affermando che "domani potrebbe essere un giorno positivo" per la Spagna con la probabile scelta della ministra dell'Economia, Nadia Calvino, alla guida della Banca europea per gli investimenti (Bei). "È un'istituzione molto importante quando si tratta di canalizzare le risorse economiche per gli investimenti legati ai fondi europei. Nutro grande affetto e rispetto per lei. È importante avere donne in posizioni di potere", ha proseguito Sanchez in un'intervista ad "Antea 3".