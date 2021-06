Beneficienza da record per l'ex moglie di Bezos: dona 2,7 miliardi di dollari!

MacKenzie Scott, scrittrice ed ex moglie del fondatore di Amazion Jeff Bezos, è nota anche per la sua filantropia nei confronti di enti di beneficienza e di cause antirazziste. La sua generosità si era già incarnata in corpose donazioni a nove zeri, alle quali oggi ne segue una terza davvero da record: 2,7 miliardi di dollari, distribuiti tra 286 diverse organizzazioni.

Dopo il divorzio da Bezos, nel 2019, la sua fortuna è stimata da Forbes in 60 miliardi di dollari, che comprende anche la proprietà del 4% di Amazon. Oggi sposata con Dan Jewett, un insegnante di Seattle, è una delle donne più ricche del mondo e non si fa pregare quando si tratta di condividere parte della sua fortuna con chi ne ha più bisogno.

In un post ha spiegato che, con il marito, ha deciso di effettuare queste nuove donazioni principesche per dare "un segnale di fiducia e incoraggiamento" al settore del volontariato, esprimendo nel contempo preoccupazione per la crescita delle diseguaglianze nel mondo e la concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi: "In questo sforzo siamo governati dall’umile convinzione che sarebbe meglio se una ricchezza sproporzionata non fosse concentrata nelle mani di un piccolo gruppo di persone".