Beniamino Quintieri nominato presidente dell'istituto per il Credito Sportivo

Beniamo Quinteri nominato a capo dell'Istituto per il Credito Sportivo

Beniamino Quintieri è il nuovo presidente del consiglio d'amministrazione dell'Istituto per il Credito Sportivo, nominato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, acquisita l'intesa del Ministro della Cultura. Lo si legge in una nota che ricorda come si concluda l'interim di Antonella Baldino che, ad ottobre 2022, aveva assunto le funzioni di presidente.

Quinteri è ordinario di Economia e Finanza Internazionale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Presidente della Fondazione Tor Vergata e della Fondazione Manlio Masi. In precedenza, tra gli altri incarichi, è stato presidente di Sace Spa, Preside della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Commissario Generale del governo per l'esposizione Universale di Shanghai 2010, presidente dell'Ice.