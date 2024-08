Benzina verde ai minimi da inizio anno, ma gli automobilisti non esultano. Ecco perchè

La benzina verde ha toccato i minimi da inizio anno con 1,811 euro al litro. Il diesel viene venduto a 1,686 euro al litro

Buone notizie per gli automobilisti, anche se non tutti sembrano essere poi così soddisfatti. Quotidiano Energia ha pubblicato i dati sui prezzi della benzina verde e diesel sulla base dei dati aggiornati alle 8 del 25 agosto e comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit. Dall'analisi emerge che il costo della benzina verde self cala ancora arrivando a 1,811 euro al litro, toccando il mimimo dal 30 gennaio. Il diesel self invece costa 1,686 euro al litro, il minimo dal 6 luglio 2023.

Il prezzo medio della benzina verde sul servito è di 1,958 euro al litro (1,980 la rilevazione del 9 agosto) mentre la media del diesel servito è 1,833 euro al litro (contro 1,860 registrato prima della pausa estiva). I prezzi medi per il Gpl sono sono tra 0,721 e 0,745 euro al litro (no logo 0,706). Infine, i prezzi medi del metano oscillano tra 1,328 a 1,402 euro al kg (no logo 1,340).

Nonostante il caso diversi automobilisti commentano i prezzi online sottolineando che il costo del carburante è comunque ancora molto alto. "E invece negli anni novanta a che minimo era???", si legge.