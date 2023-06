Berlusconi, 19 case di cui non si sapeva nulla. Dieci sono sul lago Maggiore

Eredità Berlusconi, un tesoro nascosto: tra case al lago e immobili vari

In attesa di conoscere le volontà di Silvio Berlusconi, scritte nero su bianco sul testamento che sarà ufficialmente svelato nei prossimi giorni, si comincia a lavorare alla successione, con professionisti - si legge su Milano Finanza - già all'opera per analizzare documenti utili e fare l'inventario di tutti i beni appartenuti al Cavaliere.

Il 33% dell’immenso patrimonio di Silvio Berlusconi, stimato in almeno 4 miliardi di euro, è nella sua disponibilità e nel testamento potrebbe aver deciso di assegnarlo a suo piacimento. Ma prima andranno sottratti da questa quota tutte le donazioni fatte in vita. Berlusconi lascia anche 19 fabbricati in eredità: sono quelli a lui intestati come persona fisica. Sicuramente poca cosa rispetto alle partecipazioni indirette in MFE-Mediaset, Mediolanum, Mondadori che valgono circa 3 miliardi oppure le quote nelle immobiliari che posseggono le ville ad Arcore, Costa Smeraldo, Macherio, Villa Zeffirelli.