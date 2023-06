Eredità Berlusconi, il ruolo chiave del fedelissimo Galliani: Monza e politica

Eredità Berlusconi, la prima mossa della famiglia: addio al Monza

Dopo la morte di Silvio Berlusconi si è aperto fin da subito il delicato capitolo dell'eredità. In attesa della lettura ufficiale del testamento che sancirà le ultime volontà dell'ex presidente del Consiglio, la famiglia è alle prese con due questioni importanti: il futuro in politica e la gestione della squadra di calcio del Monza. Secondo i rumors delle ultime ore, la famiglia che non sembra intenzionata a trattenere il Monza nel portafoglio delle aziende, - si legge sul Corriere della Sera - è orientata a chiedere all’attuale ad del club brianzolo Adriano Galliani di tornare in politica. Ovvero di presentarsi alle elezioni suppletive che si terranno verosimilmente prima di ottobre per candidarsi al seggio vacante in Senato che era occupato da Silvio Berlusconi. "Per l’amore che nutro nei confronti di Silvio Berlusconi - spiega Galliani - farò tutto quello che mi verrà richiesto in qualunque settore".

Dice - prosegue Il Corriere - che non lo fa per semplice riconoscenza nei confronti della persona che gli ha cambiato la vita. Ma è spinto dall’amore incondizionato per l’uomo che 44 anni fa gli ha deviato il corso del destino. In tal modo il dirigente — che nelle recenti Politiche aveva deciso di non scendere in campo dopo essere stato eletto senatore nel 2018 — dovrebbe lasciare l’U Power Stadium per Palazzo Madama. "Al momento nessuno mi ha proposto di candidarmi nel collegio elettorale di Monza né mi ha parlato del futuro del Monza calcio" è la precisazione dello storico ad del Milan. Il futuro del Monza è da scrivere. Da mesi Fininvest aveva dato mandato a un advisor per reperire soci di minoranza. Il greco Evangelios Marinakis che già possiede quote dell’Olympiakos e del Nottingham Forest era stato ricevuto ad Arcore da Silvio. L’eventuale trattativa di cessione all’armatore greco, nonostante le voci, è solo alle battute iniziali e dagli esiti finali del tutto incerti.