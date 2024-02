Berlusconi: "Da sempre favorevoli alle nozze RaiWay-Ei Towers"

Pier Silvio Berlusconi, al vertice di Mediaforeurope (ex Mediaset, nome cambiato per enfatizzare il progetto e l'orientamento internazionale del gruppo), indica chiaramente la fusione tra Rai Way ed Ei Towers come l'unica soluzione sensata e meritevole di attenzione. Durante la presentazione degli sviluppi digitali del gruppo, Berlusconi sottolinea la necessità di puntare a qualcosa che generi valore, definendo la creazione di un campione nazionale come l'unico progetto possibile. In un incontro con la stampa, riportato da Il Sole 24 Ore, il numero uno del gruppo TV non usa mezzi termini.

Berlusconi, pur convocato per illustrare i progressi digitali del gruppo, si esprime su vari temi, incluso un matrimonio potenziale tra Rai Way ed Ei Towers. Questa mossa, sebbene contestata da alcuni fondi azionisti di Rai Way, viene sostenuta da Berlusconi, il quale ritiene che vendere pezzi di un asset non sia la soluzione migliore. Egli preferirebbe valorizzare completamente l'asset al 100%. Berlusconi sottolinea l'interesse di Mediaforeurope per la fusione, desiderio che si protrae da anni e che mira al bene del sistema nel suo complesso, non solo di Mediaset.

Guardando oltre i confini italiani, Berlusconi si rallegra per il miglioramento dei conti nel 2023, con una raccolta pubblicitaria in Italia in crescita del 2,1% e previsioni di utile sopra i 200 milioni di euro. Esplorando il progetto estero di Mediaforeurope, Berlusconi menziona la fusione della controllata spagnola come un successo. Tuttavia, il presidente del gruppo non esclude ulteriori opportunità, come ad esempio l'interesse per il settore radiofonico in Spagna.

Quanto alle voci sulla sua possibile discesa in politica, Berlusconi le respinge, affermando che la sua posizione non è cambiata. Tuttavia, ammette di essere spesso coinvolto in discussioni politiche, sia dai media che a livello personale. Infine, con gli occhi ora puntati sulla società tedesca Prosiebensat, della quale Mediaforeurope è il principale azionista in vista di un'Opa, Berlusconi sottolinea la necessità di un cambiamento di rotta nel contesto dell'economia tedesca in difficoltà e del mercato pubblicitario in declino. Le decisioni del Supervisory Board e le scelte future di Mediaforeurope saranno chiare entro marzo.