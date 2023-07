Berlusconi, oggi si apre il testamento: i titoli Mfe deboli a Piazza Affari

Berlusconi, si apre il testamento

Oggi sarà aperto il testamento di Silvio Berlusconi davanti al notaio Arrigo Roveda che ha convocato gli eredi Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. Lo riferiscono all'AGI fonti qualificate.

Mfe poco mossa in Borsa da apertura testamento di Berlusconi

MediaforEurope, la holding cui fanno capo le televisioni di Mediaset, non dà segni di reazione in Borsa all'apertura oggi del testamento di Silvio Berlusconi, dal quale il mercato non attende sorprese sul prossimo futuro del gruppo. I titoli delle due categorie di Mfe, A e B, entrambe deboli dall'avvio come del resto il listino di Piazza Affari, cedono rispettivamente lo 0,84 e l'1,79%.

Trascurata Mondadori (+0,23%) in cauto rialzo fin dall'apertura della seduta mentre la partecipata di Fininvest, Banca Mediolanum, nel paniere principale si conferma debole (-0,64%).