Bianca Berlinguer, Maggioni, Fuortes: gli stipendi monstre della Rai. Cifre

Da Bianca Berlinguer a Monica Maggioni fino a Ranucci (Report): ecco quanto guadagnano manager e giornalisti Rai

Mentre il governo Meloni mette le mani sulla tv pubblica con l’obiettivo di “cambiare la narrazione del Paese”, la storia del tetto agli stipendi dei manager pubblici in Italia continua a tenere banco nel dibattito pubblico. Se da una parte il Consiglio dei ministri di venerdì, nonostante i dubbi della Lega, ha dato il via libera al decreto che contiene i nuovi limiti di età per i direttori stranieri di teatri e fondazioni liriche- una norma ad hoc che apre la strada al passaggio dell’amministratore delegato Rai Carlo Fuortes (nominato dal governo Draghi) al San Carlo di Napoli (l’attuale sovraintendente Stephane Lissner ha infatti compiuto 70 anni)- dall’altra le cifre monstre degli stipendi di manager e giornalisti del servizio pubblico, pubblicate sul sito Rai, non possono che lasciare interdetti.

Gli stipendi dei dipendenti Rai pari o superiori a 200mila euro sono infatti resi noti dalla stessa società italiana concessionaria del servizio pubblico radiofonico e televisivo sul proprio portale online. E se spulciamo l'elenco troviamo cifre (e sbilanciamenti) interessanti. Ad esempio, partiamo dal vertice dell'azienda: Marinella Soldi, ex direttrice generale di MTV Italia e dal 21 luglio 2021 presidente Rai, quanto guadagna? Secondo il grafico Rai pubblicato anche dal sito Key4biz.it è di 180mila euro lordi all’anno. Una cifra monstre? Ma, in realtà, non così tanto. Secondo quanto spiega il portale online l’assegno della Soldi è sotto lo stipendio medio annuo di un manager o di un direttore Rai che viaggia attorno alla cifra di 228mila euro lordi che, spalmati su 14 mensilità, si traducono in 16.200 euro al mese. In totale sono 75 i manager Rai che ogni mese ricevono un bonifico di questa entità “chi più chi meno".

Tra questi troviamo infatti l’attuale amministratore delegato Carlo Fuortes e la giornalista Bianca Berlinguer, lo stipendio mensile lordo è di 17.142 mila euro che, all’anno, fa 240mila mila euro: il tetto massimo per legge. Ma non solo Berlinguer. Silvia Calandrelli, direttore Cultura ed Educational si prende 240mila euro lordi l’anno. Stessa sorte per Alessandro Casarin, direttore Testata Giornalistica Regionale, Paolo Del Brocco, amministratore delegato Rai Cinema, Monica Maggioni, direttore del Tg1, Antonio Preziosi, direttore Rai Parlamento e Roberto Sergio, direttore Rai Radio. Stefano Coletta, direttore Intrattenimento Prime Time, riceve invece 226mila euro. Leggermente superiore lo stipendio di Sigfrido Ranucci, vice direttore nell’ambito della Direzione Approfondimento che si prende 229mila euro. A Marco Franzelli, direttore Rai Sport, vanno invece 207mila euro. Infine, Luca Milano, direttore Rai Kids, riceve annualmente 221mila euro.