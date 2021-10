Biden cambia la manovra da 1.750 mld per l’ok di tutti i Dem

Joe Biden ha pubblicato la nuova versione del pacchetto di spesa su assistenza sociale e clima da 1.750 miliardi di dollari dei Dem che dovrebbe ottenere il sostegno di tutti i Democratici del Congresso dopo settimane di negoziati. Per gli alti funzionari dell'amministrazione il piano è " un passo avanti trasformativo per l'espansione della copertura per istruzione e assistenza sanitaria e la lotta ai cambiamenti climatici, tra gli altri programmi".

Il pacchetto vede pero' anche un ridimensionamento dell'agenda dell'amministrazione, con importanti aumenti delle tasse e il piano per creare un programma nazionale di congedo retribuito che e' stato escluso dal disegno di legge. Il piano per consentire a Medicare di negoziare i prezzi dei farmaci non e' stato incluso nel piano della Casa Bianca, ma per gli assistenti verranno aggiunte disposizioni in successivi negoziati congressuali.

Biden si e' rivolto ai democratici della Camera poco fa per fornire loro un aggiornamento sul pacchetto di spesa e sul pacchetto parallelo sulle infrastrutture bipartisan che e' stato bloccato dai progressisti alla Camera. "Il presidente ritiene che questo pacchetto guadagnera' il sostegno di tutti i 50 senatori democratici e passera' alla Camera", ha detto un alto funzionario dell'amministrazione.

Lo stesso ha riferito che sarà la speaker della Camera, Nancy Pelosi, a definire i tempi specifici dei voti della Camera su entrambi i provvedimenti legislativi. Non e' chiaro se le principali concessioni politiche fatte da Biden ai centristi saranno accettabili per i democratici progressisti. Il presidente dira' ai democratici che si fida dei senatori Joe Manchin e Kyrsten Sinema, due centristi fondamentali nei colloqui, secondo una persona che ha familiarita' con i piani.

Si prevede inoltre che Biden chiedera' ai Dem della Camera di votare piu' tardi oggi per il pacchetto infrastrutturale separato che i progressisti non vogliono sostenere fino a quando non verra' garantita l'approvazione del progetto di legge sulla spesa sociale e il clima, ha affermato una fonte. I democratici hanno affinato la loro gigantesca legislazione sulla spesa per settimane, cercando sia di alleggerire il pacchetto sia di trovare entrate per pagare i nuovi programmi, che dovrebbero includere finanziamenti per una maggiore copertura sanitaria, alloggi, materna e college universale gratuiti, assistenza all'infanzia e programmi climatici, tra le altre disposizioni.

Il piano include un'estensione di un anno del credito d'imposta per i figli ampliato fino al 2022, oltre a una disposizione che rende tale interruzione permanentemente disponibile per le famiglie a basso reddito che non pagano le imposte sul reddito. Il pacchetto finanzia sei anni di asilo nido universale, sei anni di sussidi per la cura dei bambini e 150 miliardi di dollari per sostenere l'assistenza a lungo termine per anziani e disabili americani.

Il quadro prevede inoltre 555 miliardi di dollari per le disposizioni relative al clima, inclusi 320 miliardi di dollari in crediti d'imposta ampliati a 10 anni per l'energia rinnovabile su scala industriale e residenziale, la trasmissione, i veicoli elettrici e la produzione di energia pulita. Il partito non puo' permettersi di perdere voti al Senato diviso 50 a 50 e non puo' perdere piu' di tre voti democratici alla Camera di fronte all'opposizione repubblicana unita.