Big Tech, le cinque star tra luci e ombre: nel trimestre crescono i ricavi

Big Tech, l'anno magico della pandemia da Covid

La pandemia da Covid del 2021 è stata, per le Big Tech, un anno meraviglioso dal punto di vista dei profitti. Le persone “confinate” in casa a passare il tempo o a lavorare avevano acquistato tanti prodotti e servizi, in particolare dalle 5 Big della tecnologia avanzata: Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon e Meta. Ma dopo la sbornia di acquisti e dopo il “liberi tutti” la aziende hanno capito di aver vissuto solo un bel sogno, una preoccupazione confermata dai risultati del 2022. La magia era finita e molte delle persone assunte in fretta e furia sono state, con altrettanta velocità, lasciate a casa. Coerentemente ai risultati le azioni sono calate. Adesso però, pur con risultati a luci ed ombre, le 5 star stanno dimostrando , nelle trimestrali presentate, resistenza e resilienza alla crisi.

Big Tech, con grandi differenze e risultati, la tendenza è al miglioramento

Nel complesso, i cinque colossi migliorano reddito e profitti, anche se con grandi differenze tra le società. Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon e Meta hanno così chiuso i primi tre mesi dell'anno con ricavi aggregati di 73.383 milioni di dollari, il 4% in più rispetto allo stesso periodo del l'anno scorso. Gli utili aggregati sono stati pari a 66.391 milioni di dollari. Tutte comunque, con l’eccezione di Apple, hanno fatto e stanno facendo pesanti licenziamenti, poche assunzioni e tagli ai costi. Amazon ha tagliato il 10% dei dipendenti in un solo anno ( da 1.622.000 a 1.465.000 dipendenti).