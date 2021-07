Bitcoin, effetto Elon Musk e Amazon: il valore schizza oltre i 38mila dollari

Bitcoin, la criptovaluta sale di oltre il 10% e tocca il tetto massimo dal 16 giugno scorso: oltre 38mila dollari

Nuovo balzo in avanti dei bitcoin, che, dopo essere precipitati ai minimi da diversi mesi, sfondando al ribasso quota 30mila, si riavvicinano ai 40mila dollari. La criptovaluta in un solo giorno ha guadagnato circa il 12%, salendo a 38.515 dollari, con un rialzo che porta ad oltre il 20% quello dell'ultima settimana. Uno scatto rialzista che solo nella giornata di domenica, ha testato il massimo dallo scorso 16 giugno, volando fino a 39.544,29 dollari. In rialzo non solo la criptovaluta numero al mondo, ma anche gli asset del comparto: l’Ethereum sale di oltre +8% a 2.335 circa e il Dogecoin vola di quasi +15% a 0,225.

A riportare interesse sul Bitcoin le nuove dichiarazioni di Elon Musk, che ha spiegato di detenerne sia a livello personale sia nelle sue compagnie come investimento a lungo termine, precisando però di non aver operato alcuna manipolazione. Per Musk le criptovalute sono un modo "per aumentare il potere dell'individuo sul governo". "Compro, ma non me ne libero", ha dichiarato durante il forum sponsorizzato dal Crypto Council for Innovation.

In più, dopo che lo scorso maggio l'imprenditore aveva fortemente criticato la criptovaluta per il pesante consumo di energia che comportava l'operazione di "mining", ovvero l'estrezione digitale di valore, ora sembra essere tornato sui suoi passi, confermando il prossimo ritorno di Tesla nell'accettare bitcoin per l'acquisto delle auto. Con la svolta green alle porte un destino quasi "ineluttabile". "Volevo più di due dichiarazioni sulla conferma che la percentuale di utilizzo di energia rinnovabile fosse pari o superiore al 50%, vedo che c'è una certa tendenza all'aumento di tale numero e in tal caso Tesla riprenderà ad accettare Bitcoin", ha dichiarato Musk.

Ma a spingere sulle criptovalute anche il colosso dell'e-commerce Amazon, sempre più interessato al mondo del bitcoin. E l'ultima mossa ne è una conferma: l'azienda ha recentemente pubblicato un annuncio di lavoro, dichiarando di essere alla ricerca di figure professionali ed esperti di blockchain e di valute digitali, in grado di lavorare nella sua divisione di pagamenti. "Un leader di prodotto dotato di esperienza che sviluppi la strategia di Blockchain e di valute digitali di Amazon e una roadmap per i prodotti”, si legge esattamente nel comunicato.