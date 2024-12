Black Friday, altro che crisi: record negli Usa. L'IA spinge la spesa sopra i 10 miliardi di dollari

Black Friday da record negli Usa

Altro che crisi: i consumatori americani hanno speso la cifra record di 10,8 miliardi di dollari online durante le promozioni del "venerdi' nero", con molti che hanno utilizzato strumenti di intelligenza artificiale per trovare le offerte migliori, secondo quanto comunicato da Adobe Analytics. Le vendite totali sono state superiori del 10,2% rispetto al Black Friday del 2023. Le vendite maggiori durante le promozioni annuali del giorno dopo il Ringraziamento hanno riguardato giocattoli, gioielli, elettrodomestici, prodotti per la cura della pelle e dei capelli, vestiti e dispositivi elettronici.

Secondo l'analista di Adobe Digital Insights Vivek Pandya, il superamento della soglia dei 10 miliardi di dollari e' un passo importante per il commercio elettronico, dato che tradizionalmente gli acquisti del Black Friday sono stati effettuati nei negozi 'fisici'. L'alto totale della spesa non e' il risultato dell'inflazione dei prezzi ma dell'aumento della domanda, ha dichiarato Adobe, aggiungendo che le vendite elettroniche hanno visto i prezzi diminuire per 26 mesi consecutivi, con un calo del 2,9% a ottobre rispetto allo stesso mese del 2023.

L'intelligenza artificiale sembra aver giocato un ruolo significativo. Il traffico sui siti che utilizzano l'intelligenza artificiale per guidare i consumatori è aumentato di ben il 1.800% rispetto al Black Friday dello scorso anno, ha dichiarato Adobe. Un'indagine di Adobe ha rilevato che i consumatori hanno utilizzato l'intelligenza artificiale non solo per trovare le migliori offerte, ma anche per individuare rapidamente articoli specifici o per ottenere consigli sui prodotti.