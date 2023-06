Blackstone punta su Unicredit: stretta un'alleanza per il wealth management

Blackstone e il mercato italiano: l'alleanza con Unicredit e non solo

Blackstone torna ad interessarsi al mercato italiano dopo la querelle legale con Cairo ed Rcs che si è conclusa con un accordo che ha portato l'editore del Corriere a ricomprare la storica sede di via Solferino per 59,9 mln. Ora il colosso americano della finanza ha siglato un accordo con Unicredit. le due società - riporta Milano Finanza - si alleano nel private credit per investitori individuali. Blackstone offre questo servizio con sottoscrizioni mensili e la possibilità di rimborsi mensili, quindi attraverso un fondo semi-liquido. Gli investimenti sono quasi esclusivamente senior secured a tasso variabile.

"L'Italia è in cima alla lista dei Paesi europei in cui Blackstone vuole espandersi", ha dichiarato Andrea Valeri, presidente di Blackstone Italia e senior managing director di Blackstone Credit, “il mercato del wealth qui ha un valore stimato di 1.100 miliardi di euro, che la colloca tra i primi cinque Paesi europei per ricchezza private", anche se "la maggior parte degli investitori privati non è allocata in investimenti alternativi, e si capisce perché questo è un mercato interessante per noi". il segnale concreto dopo queste dichiarazioni si trasforma in un'alleanza tra Blackstone e Unicredit.