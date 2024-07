Boeing ha un nuovo Ceo, tocca a Kelly Ortberg salvare il gruppo Usa

Boeing: dall'8/8 al timone Ortberg, annuncia perdite II trim

Il gruppo aerospaziale statunitense Boeing nominato Kelly Ortberg come nuovo capo, a partire dall'8 agosto, in sostituzione di Dave Calhoun, che in primavera aveva annunciato di voler lasciare l'azienda entro la fine dell'anno. In un comunicato stampa separato, il produttore di aeromobili ha pubblicato i risultati del secondo trimestre, ben al di sotto delle previsioni degli analisti, con una perdita netta di 1,44 miliardi di dollari dovuta al calo delle consegne nella sua divisione di aviazione commerciale e alle perdite sui contratti nel suo ramo di difesa.