Bollette, arrivano gli aumenti di fine anno: stangata da 73 euro a famiglia

Una stangata da 73 euro a famiglia. Tanto peserà, secondo i calcoli dei consumatori, i rincari delle Bollette di elettricità e gas decise oggi dall'Arera. Rincari legati, spiega l'agenzia dell'energia, alla fiammata dei prezzi alla produzione ma che saranno compensati almeno per le famiglie più in difficoltà dall'introduzione di un bonus sociale che consentirà uno sconto in bolletta e che scatterà automaticamente.Nel dettaglio nel primo trimestre del 2021 l'incremento delle Bollette dell'energia per la famiglia tipo in tutela sarà del 4,5% per l'elettricità e del 5,3% per il gas.

Dato, quest'ultimo, fa notare Arera, legato anche alla consueta crescita invernale della domanda. Ma malgrado il rincaro trimestrale per Arera su base annua le famiglie continueranno a conseguire risparmi: per l'elettricità la spesa per la famiglia-tipo tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sarà di circa 488 euro, con una variazione del 10,2% in meno rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente con un risparmio di circa 55 euro/anno.

Nello stesso periodo, la spesa della famiglia tipo per la bolletta gas sarà di circa 950 euro, con una variazione del -8,8% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente, corrispondente ad un risparmio di circa 91 euro all'anno. Dati parzialmente contestati dalle associazioni dei consumatori che calcolano che sull'anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre, le fmiglie spenderanno di più. Secondo uno studio dell'Unione Nazionale per una famiglia tipo i rincari significano una spesa nel 2021 di 23 euro in più per la luce e 50 euro per il gas. Una maggior spesa complessiva pari, quindi, a 73 euro.

"Pessima notizia - afferma il presidente Carlo Rienzi, presidente del Codacons - sono incrementi che pesano come un macigno sulle tasche degli italiani perché arrivano nel momento in cui le famiglie, già impoverite dall'emergenza sanitaria, fanno un maggiore uso di energia e del riscaldamento, determinando così un forte aggravio di spesa. Per tale motivo chiediamo al Premier Conte di tagliare per tutto il 2021 oneri di sistema e balzelli vari che pesano sulle Bollette luce e gas, per contenere i pesanti rincari tariffari del nuovo anno.