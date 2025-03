Bollette luce e gas: quali sono le Regioni dove si paga di più per l'energia

Bollette: la Sardegna è la Regione in cui la spesa è maggiore per la luce. L'Emilia Romagna la più cara per il gas

Il caro bollette si fa sentire e la Sardegna nel 2024 è risultata la Regione dove i consumi energetici sono più alti che nel resto d'Italia con una spesa media di 903 euro all'anno. Per quanto riguarda invece il gas, al primo posto si piazza l'Emilia Romagna con una media di 1.613 euro a fronte di consumi dichiarati pari a 1.232 Smc.

I numeri arrivano da un'analisi di Facile.it, che ha monitorato la spesa per le famiglie con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata. A livello nazionale la spesa media è stata di 791 euro per la luce nel 2024 e di 1.339 euro per il gas. Rispetto all'anno precedente, a parità di consumi, il conto finale per l'energia è sceso del 6% mentre il gas è aumentato del 3%.

Tra luce e gas gli italiani nel 2024 hanno quindi speso in media 2.130 euro. In Sardegna l'esborso è stato maggiore in quanto in molte aree della Regione non è attivo il riscaldamento a gas, che viene compensato dall'utilizzo di dispositivi elettrici. Al secondo posto tra le Regioni più care per quanto riguarda la bolletta della luce abbiamo poi la Sicilia (848 euro a fronte di un consumo medio dichiarato di 2.445 kWh) e il Veneto (833 euro per 2.386 kWh).

In Liguria si è speso meno che nel resto d'Italia (731 euro per 1.974 kWh), seguita dal Molise (743 euro per 2.023 kWh) e dall’Abruzzo (757 euro per 2.078 kWh).

Guardando invece al costo del gas, dietro l'Emilia Romagna si piazza il Friuli-Venezia Giulia con una spesa media pari a 1.608 euro (consumi 1.228 Smc). Sul gradino più basso del podio troviamo ancora il Veneto (1.605 euro per 1.225 Smc), seguito da Lombardia (1.599 euro) e Trentino-Alto Adige (1.566 euro).

La bolletta del gas è stata invece più leggera in Sicilia (882 euro per 586 Smc), Campania (927 euro per 636 Smc) e Calabria (990 euro per 669 Smc).