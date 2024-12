Bollette, per tenersi al caldo gli italiani dovranno pagare caro. Spesa di 2 mila euro per una casa di 100 mq, non solo a Milano

Bollette, quello che sta per arrivare sarà l'inverno più caro di sempre

Non ci sono buone notizie per le famiglie italiane: se parliamo di bollette, questo inverno sarà il più caro di sempre. A dirlo è una analisi presentata oggi da ECCO, il think tank italiano per il clima, secondo cui le previsioni per la bolletta del gas per l’inverno 2024-2025 mostrano costi significativamente superiori al periodo della crisi prezzi del gas (2022-2023).

L’analisi dei ricercatori di ECCO stima il costo della bolletta gas nel prossimo inverno per tre abitazioni tipo di 38, 70 e 110 mq in tre città italiane, ovvero Milano, Roma e Palermo. L’analisi prende a riferimento il prezzo del gas dei prossimi mesi e stima il costo della bolletta a fine inverno, comparandolo con l’anno della crisi e con il periodo precedente.

Viene fuori che per una casa di 70 mq in classe energetica G, a Milano, il costo sarà maggiore del 20% rispetto al periodo di crisi e del 68% rispetto al periodo pretendete alla pandemia di Covid-19. Vuol dire che per riscaldare, cucinare e produrre acqua calda, nel periodo novembre-marzo, si spenderanno circa 1403 euro. Se la casa è di 110 mq si pagherà 2143 euro, l’aumento sarà di 382 euro rispetto all’inverno 2022-2023 e di circa 1000 euro rispetto al periodo 2019-2020. Con una abitazione di 38 mq si pagherà 788 euro.