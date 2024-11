Bollette, sarà un duro inverno per i nostri portafogli: prezzi in vertiginoso aumento sul mercato libero. Quasi 200 euro in più

Bollette alle stelle: rincari fino a 190 euro: in aumento del 12,5%

Le bollette del gas per il mercato libero non lasciano scampo: rispetto a sei mesi fa, l’aumento medio è del 12,5%, traducendosi in circa 190 euro in più all’anno per chi sceglie un contratto a prezzo variabile. È il quadro tracciato dall’Associazione Italiana degli Utility Manager (Assium) riportato da Il Sole24 Ore che ha analizzato le offerte di gas in alcune città italiane.

Per una famiglia media che consuma 1.400 metri cubi di gas all’anno, la spesa su un contratto a prezzo fisso va dai 1.618 euro annui delle città di Milano, Trento e Trieste, ai 1.825 euro di Roma. A peggiorare la situazione per i contratti a prezzo variabile: da Palermo (+11,3%) a Trento (+13,5%), le famiglie pagano in media 1.697 euro contro i 1.508 di maggio, con un rincaro netto di quasi 190 euro.

Il presidente di Assium, Federico Bevilacqua, spiega che l’aumento è legato all’inverno e all’impennata della domanda energetica, fattori che portano inevitabilmente le tariffe a lievitare. Chi decide oggi di passare al mercato libero o cambiare fornitore deve aspettarsi un costo più alto rispetto ai mesi scorsi, con bollette meno vantaggiose. Anche sul fronte della luce, i rincari non si fanno attendere: il prezzo fisso per un consumo annuo di 2.700 kWh è oggi più alto dell’8,43% rispetto a maggio, un aggravio di circa 57 euro, mentre per il prezzo variabile l’aumento è del 7,5% (+51 euro).

Per i clienti che sono rimasti nel mercato tutelato, i costi restano più stabili, con differenze annue di circa 100 euro rispetto alle attuali offerte del mercato libero. Insomma le famiglie italiane dovranno prepararsi a una stagione fredda con tariffe più pesanti.