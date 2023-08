Bonolis-Bruganelli, la web tv Sdl 2005 perde utili e liquidità

Sdl 2005: ricavi per circa 4,3 milioni, in calo rispetto ai 5,3 milioni del precedente esercizio

La recente separazione fra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non ha scalfito più di tanto i loro business in comune. Qualche settimana fa, infatti, a Roma i due si sono ritrovati per approvare il bilancio 2022 della Sdl 2005 di cui la Bruganelli ha il 51%, Bonolis il 30% con Marco Bruganelli (fratello di Sonia) titolare del restante 19%.

La società, di cui Giuliana Giovannotti è amministratrice unica, possiede la Sdl tv, una vera e propria tv via web che permette di accedere a video inediti, clip e casting di “Avanti un altro”, “Ciao Darwin” e tutte le trasmissioni principalmente condotte da Bonolis e Luca Laurenti.