Bonus digitalizzazione a famiglie e imprese: ecco come funziona

Dopo il via libera della Commissione europea, che ha dato l’ok ai voucher previsti dall’Italia per sostenere le famiglie più deboli nel dotarsi di connessione a Internet e di un personal computer o un tablet, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha firmato i decreti attuativi relativi ai medesimi interventi per la digitalizzazione di famiglie, scuole e imprese.

Il bonus pc fino a 500 euro verrà concesso alle famiglie con reddito Isee inferiore ai 20mila euro, che in Italia sono circa 2,2 milioni. Stando alle prime ipotesi, dovrebbe essere così strutturato, secondo quanto riporta QuiFinanza:

-famiglie con Isee inferiore a 20mila euro: 500 euro (200 euro per la connettività e 300 euro per tablet o pc in comodato d’uso);

-famiglie con Isee inferiore a 50mila euro: 200 euro per la connettività ad almeno 30 Mbps (tutte le tecnologie incluso satellite).

Oltre alle famiglie, gli interventi del MISE riguarderanno anche la digitalizzazione delle imprese con un bonus dell’importo tra i 500 e i 2mila euro, così strutturato:

-voucher di 500 euro per la connettività ad almeno 30 Mbps (tutte le tecnologie, incluso satellite)

-voucher di 2mila euro per la connettività fino a 1 Gbits (fibra).