Bonus terme boom ma potrebbe essere rivisto. Le novità

Bonus terme fondi esauriti per l'offerta del governo

Il bonus terme con sconti fino a 200 euro introdotto dal governo Draghi è andato a gonfie vele (più di 250.000 richieste, che hanno portato all’esaurimento degli oltre 50 milioni di euro stanziati in pochissimo tempo). Ma intanto spunta un'interrogazione parlamentare in arrivo. Vediamo di cosa si tratta.

Bonus terme, interrogazione parlamentare per rifinanziamento e modalità operative

Il bonus terme va rifinanziato e va rivisto nelle sue modalita' tecniche, secondo il senatore Udc Antonio De Poli che annuncia: "Presentero' un'interrogazione parlamentare al ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in cui chiedero' di affrontare subito i nodi sul malfunzionamento della piattaforma destinata ai beneficiari di tale incentivo". E sottolinea: "Purtroppo abbiamo constatato, ad esempio, che in provincia di Padova, solo il 10% delle strutture delle terme Euganee ha potuto beneficiare di questo strumento. Gli stabilimenti termali quindi nella stragrande maggioranza dei casi non hanno potuto rispondere alle richieste dei propri clienti. Dopo due anni di crisi pandemica che ha colpito pesantemente il turismo, dobbiamo rilanciare con forza questo settore e quindi chiediamo che innanzitutto vengano riviste le modalita' operative e, in parallelo, venga rifinanziato il bonus".

