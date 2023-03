Bonus trasporti 2023, torna lo sconto di 60 euro: ecco come funziona

Bonus trasporti 2023: voucher di 60 euro per l'acquisto di un abbonamento mensile o annuale per il trasporto pubblico

Ora è ufficiale, il bonus trasporti 2023 è una realtà. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, e il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgietti, hanno avallato all'interno del decreto legge carburanti la creazione di un fondo a 100 milioni di euro per finanziare un contributo per l'utilizzo del trasporto pubblico. L'obiettivo dell'iniziativa, si legge in una nota ministeriale, è quello di "sostenere contro il caro energia famiglie, studenti e lavoratori nell’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale".

Bonus trasporti 2023, requisiti e come funziona

Il bonus trasporti 2023 ricalca quello introdotto dal governo Draghi l'anno passato e consiste in un voucher di 60 euro per l'acquisto solo di abbonamenti mensili ai mezzi pubblici, validi per più mesi, o annuali. L'incentivo è destinato a coloro che hanno un reddito ISEE inferiore ai 20mila euro. La soglia è stata quindi ridotta rispetto al formato precedente, prevedeva il limite dei 35mila euro. La domanda si potrà presentare entro il 31 dicembre 2023 sul sito www.bonustrasporti.lavoro.gov.it.