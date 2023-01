Bonus trasporti da 60 euro: ecco a chi spetta

Il dl Carburanti introduce un bonus fino a 60 euro per gli abbonamenti a bus e treni a favore di chi ha un reddito fino a 20.000 euro. La misura è valida fino al 31 dicembre 2023 ed entro un limite di spesa di 100 milioni di euro. In particolare, il provvedimento istituisce "un fondo nello stato di previsione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono" da utilizzare "per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale".