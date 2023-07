Boom del turismo, ma gli hotel non tirano: investimenti immobiliari in discesa

Mercato alberghiero, investimenti al ribasso nonostante il turismo in crescita

Riparte il turismo post-Covid ma gli investimenti nel mercato immobiliare alberghiero si muovono a rilento. E’ questa la fotografia scattata dal report presentato in occasione dell’Hospitality Forum 2023 organizzato dall'istituto Scenari Immobiliari, riportato da PambiancoNews.

"L’aspettativa generalizzata di un calo dei prezzi, anche per il patrimonio immobiliare di buona qualità, è stata al momento disattesa, grazie non solo all’aumento delle prestazioni degli indicatori ma per la pressione esercitata dall’inflazione sui canoni", sottolineano gli analisti di Scenari Immobiliari secondo cui se da un lato è evidente il crescente interesse per alberghi meno esposti all’incremento dei costi, dall’altro permane l’attenzione per le località turistiche classiche e storiche.