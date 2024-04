Borghi e Brera: i belli che non ballano, zero ricavi per la società Newness

Newness, non decolla la coppia Brera-Borghi: secondo bilancio e zero ricavi

Secondo bilancio e ancora zero ricavi per la “strana coppia” del finanziere e dell’attore, entrambi di successo. Nei giorni scorsi, infatti, s’è svolta a Roma l’assemblea dei soci di Newness che, fondata a fine 2021, vede Guido Brera, capo degli investimenti di Kairos (recentemente acquisita da Anima sgr) e scrittore detenere il 40% mentre il 60% è del noto volto dello spettacolo Alessandro Borghi. La riunione è servita ad approvare il bilancio 2023 (il secondo di attività) chiuso con una perdita di 19mila 741 euro rispetto a quella di 17mila euro e l’assemblea ha deciso che il rosso è stato interamente coperto, come si legge nel verbale, “con la rinuncia del socio Brera al prestito infruttifero accantonato in bilancio”.

Il finanziere Guido Brera con la moglie Caterina Balivo

C’è da osservare poi che i ricavi (“valore della produzione”) sono stati di soli 2 euro rispetto ai 5 euro del 2022. La società fra Brera e Borghi ha come oggetto “sviluppo di contenuti, idee e progetti artistici e di intrattenimento per produzioni televisive, cinematografiche e teatrali” nonché “la produzione, l’acquisto e la vendita di film” oltre allo “studio e realizzazione di immagini pubblicitarie” e alla “gestione dei diritti d’immagine di attori”. Borghi ha interpretato il personaggio di Massimo Ruggero nella serie “I Diavoli” tratta dall’omonimo romanzo di Brera, trasmessa su Sky. Lo scorso anno l’attore sempre con Brera ha costituito la società Isola Rossa, di cui i due sono azionisti paritari al 33,3% assieme a Paolo Spicuglia. La newco ha per oggetto “la produzione e la trasformazione di distillati e liquori, bevande alcoliche e non alcoliche” nonché il loro commercio assieme a quello di generi alimentari.