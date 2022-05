Vola lo spread: tassi al 3,2%, differenziale a 205 punti

Piazza Affari sulla parità ma preoccupa lo spread

Lo spread Btp-Bund apre in rialzo a 204 punti. Il rendimento del titolo di Stato decennale italiano si attesta al 3,15%. Il differenziale con gli omologhi tedeschi è cresciuto di oltre 70 punti base rispetto all'inizio dell'anno. Le mosse della Fed, che ha messo in atto il rialzo dei tassi per arginare l'inflazione, hanno spinto verso l'alto lo spread. E la possibile stretta della Bce, sempre più vicina a un provvedimento analogo, non fa che aumentare la pressione sui btp. Apertura timida per Piazza Affari, che inizia la settimana intorno alla parità. Una dinamica attesa dopo che la borsa di Tokyo aveva chiuso in forte calo la seduta odierna. Al termine della contrattazioni, l'indice Nikkei 225 segna, infatti, un calo del 2,53% a 26.319,34 punti.

Cina: in primi 4 mesi export +10,3%, import +5%

Nei primi 4 mesi dell'anno l'export cinese è cresciuto del 10,3% su base annua a 6,97 trilioni di yuan mentre l'import ha registrato un incremento del 5% a 5,61 trilioni di yuan, con un surplus commerciale di 1,36 trilioni di yuan. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi dall'Amministrazione generale delle Dogane. Ad aprile, il volume del commercio estero è salito dello 0,1%, con le esportazioni in crescita dell'1,9% rispetto all'anno scorso mentre le importazione segnano un calo del 2%.

