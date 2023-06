Borsa, i mercati snobbano la marcia della Wagner su Mosca

Borsa, la marcia di Prigozhin su Mosca? Mercati concentrati sui tassi d'interesse

I mercati borsistici non hanno risentito della marcia di Prigozhin su Mosca. Le priorità per le strategie degli operatori finanziari sono le mosse delle banche centrali, specialmente Fed e Bce, per contrastare l'inflazione. Molti sperano e scommettono sulla fine degli aumenti dei tassi ufficiali di interesse da parte di queste ultime.

La resilienza del mercato del lavoro e l’aumentato tasso di risparmio negli USA (pari a circa un trilione di Dollari) stanno però spingendo la domanda ed i prezzi. Dinamiche contro le quali le banche centrali possono essere incisive. Per gli operatori finanziari il teatro di guerra in Ucraina è sempre importante, ma secondario rispetto alle dinamiche dei tassi di interesse su cui molti trader hanno orientato le loro strategie.