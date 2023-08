Borsa, la scure di Fitch azzoppa anche Milano. Piazza Affari in calo (-1,3%)

Borsa, Milano chiude in calo a -1,3%. Scivolano anche le blue chip energetiche Eni, Enel e A2A

La Borsa di Milano ha chiuso in netto ribasso (Ftse Mib -1,30% a 28.974 punti) insieme agli altri mercati europei, di riflesso alla decisione di Fitch di declassare il rating a lungo termine del debito Usa, che perde cosi' la tripla A. Gli operatori sono stati colti di sorpresa e in attesa di capire la portata di questa novita' hanno preferito ridurre l'esposizione in titoli, approfittando anche dei buoni rialzi precedenti.

Sul listino boom di Iveco (+8,74%) dopo la buona trimestrale e il rialzo delle stime per il 2023. Giu' le banche con Intesa -1,76%, Bpm -1,60%, Bper -2,66%, e tra i finanziari Fineco ha ceduto l'1,98% e Generali a -2,12%. Tra le altre blue chip in ripresa gli industriali, con Leonardo +1,09% e Prysmian +1,72%; bene anche Amplifon con un +1,60%. Nell'energia in calo Eni ed Enel (rispettivamente a -1,76 e -2,16 per cento), A2A pesante (-2,34%).